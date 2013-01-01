В селах Дагестана состоялся торжественный пуск природного газа



В селах Мехельта и Цилитль Гумбетовского района Дагестана прошла торжественная церемония зажжения газового факела, которая ознаменовала завершение работ по обеспечению природным газом населенных пунктов. Между двумя селами было проложено 9,3 км газопроводов высокого давления, а в самих поселках порядка 31 км газопроводов среднего и низкого давления.

В рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на период 2016-2020 годов», инвестируемой ПАО «Газпром», и государственной программы России «Комплексное развитие сельских территорий» в селах Мехельта и Цилитль Гумбетовского района Дагестана были завершены работы по обеспечению населения природным газом. Теперь каждый дом в населенных пунктах подключен к газоснабжению, что было отмечено торжественной церемонией зажжения газового факела, на которой присутствовали жители сел и врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан – министр энергетики РД Владимир Лемешко.

В общей сложности рабочие проложили более 40 км газопроводных труб. Из них 9,3 км газопроводов высокого давления было проложено между двумя селами, а 31 км газопроводов среднего и низкого давления проложили в самих поселках между домами. Таким образом более 600 домовладений получили в свое распоряжение газовые ресурсы.

При этом, по словам главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова, на этом работы по газификации домовладений района не окончены. Планируется, что до конца 2024 года природным газом будут обеспечены все населенные пункты, расположенные в районе, что, без сомнения, значительно улучшит качество жизни жителей.