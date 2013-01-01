В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское



Строители завершили все необходимые работы на автомобильной дороге, которая соединяет город Керчь, расположенный на берегу Керченского пролива Крымского полуострова, и курортный поселок Героевское. Общая протяженность трассы составляет 5,25 км. Теперь туристы смогут быстрее и с большим комфортом доехать до баз отдыха и местных пляжей.

Как сообщили в пресс-центре Министерства транспорта Республики Крым, завершен ремонт автомобильной дороги, которая соединяет один из главных курортных городов Крыма Керчь и поселок Героевское. Общая протяженность отремонтированной дороги составляет порядка 5,25 км. Строители, производящие ремонтные работы на трассе, произвели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия дороги, произвели укладку выравнивающего слоя и уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Ремонтниками были установлены новые бордюры на всей протяженности автомобильной дороги, нанесена новая дорожная разметка, состоящая из термопластика.

Также сообщается, что ремонтная организация, работающая в Керчи, планирует отремонтировать 28 улиц курортного города. Причем компании удалось увеличить количество запланированных к ремонту улиц в три раза, так как ее сотрудники производят работы более качественно и более быстрыми темпами.