В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское
Строители завершили все необходимые работы на автомобильной дороге, которая соединяет город Керчь, расположенный на берегу Керченского пролива Крымского полуострова, и курортный поселок Героевское. Общая протяженность трассы составляет 5,25 км. Теперь туристы смогут быстрее и с большим комфортом доехать до баз отдыха и местных пляжей.
Также сообщается, что ремонтная организация, работающая в Керчи, планирует отремонтировать 28 улиц курортного города. Причем компании удалось увеличить количество запланированных к ремонту улиц в три раза, так как ее сотрудники производят работы более качественно и более быстрыми темпами.
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