Препарат для лечения коронавируса начали производить в Тверской области
Новая линия по производству препарата, необходимого для вспомогательного лечения COVID-19, начала работу на одном из предприятий Тверской области. Препарат «Меропенем» является сильным антибиотиком и вводится пациенту внутривенно. Лекарство будет продаваться не только на территории области, но и по всей России.
«Меропенем» является антибиотиком для парентерального применения из группы карабапенемов. Компания будет изготавливать порядка 100 тыс. флаконов средства за одну смену. Реализацией препарата займутся дистрибьюторские компании. Причем антибиотик можно будет приобрести в аптеках не только в Тверской области, но и на всей территории нашей страны.
В будущем компания «ФармКонцепт», которая способствует развитию в области фармацевтической отрасли, планирует произвести модернизацию. Будут расширены и оснащены новым оборудованием существующие цеха для изготовления антибиотиков, построены новые производственные помещения для производства лекарств как в жидкой, так и в твердой формах, оборудованы микробиологическая и контрольно-аналитическая лаборатории, а общая площадь занимаемого предприятием здания расширится до 5 тыс. кв. м. Общий объем денежных средств, которые компания планирует затратить на модернизацию, составит 830 млн рублей. На полную мощность предприятие заработает в апреле 2021 года.
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