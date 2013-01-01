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Препарат для лечения коронавируса начали производить в Тверской области

Дек 8
Тверская область Центральный федеральный округ
Препарат для лечения коронавируса начали производить в Тверской области


Новая линия по производству препарата, необходимого для вспомогательного лечения COVID-19, начала работу на одном из предприятий Тверской области. Препарат «Меропенем» является сильным антибиотиком и вводится пациенту внутривенно. Лекарство будет продаваться не только на территории области, но и по всей России.

Предприятие «ФармКонцепт», размещенное в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, открыло новую линию по изготовлению препарата «Меропенем», который используется для вспомогательного лечения коронавируса. Общий объем средств, вложенных в новое производство составляет около 100 млн рублей, а в следующем году предприятие планирует наладить выпуск и других лекарственных препаратов, таких, как «Имипенем + Цилластатин» и «Дорипенем».

«Меропенем» является антибиотиком для парентерального применения из группы карабапенемов. Компания будет изготавливать порядка 100 тыс. флаконов средства за одну смену. Реализацией препарата займутся дистрибьюторские компании. Причем антибиотик можно будет приобрести в аптеках не только в Тверской области, но и на всей территории нашей страны.

В будущем компания «ФармКонцепт», которая способствует развитию в области фармацевтической отрасли, планирует произвести модернизацию. Будут расширены и оснащены новым оборудованием существующие цеха для изготовления антибиотиков, построены новые производственные помещения для производства лекарств как в жидкой, так и в твердой формах, оборудованы микробиологическая и контрольно-аналитическая лаборатории, а общая площадь занимаемого предприятием здания расширится до 5 тыс. кв. м. Общий объем денежных средств, которые компания планирует затратить на модернизацию, составит 830 млн рублей. На полную мощность предприятие заработает в апреле 2021 года.



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