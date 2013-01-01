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Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области

Дек 11
Иркутская область Сибирский федеральный округ
Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области


В Жигаловском районе Иркутской области дан старт производству древесных топливных гранул (пеллет). Одним из главных преимуществ пеллет является их экологичность, а также способность удерживать тепло. Новое производство будет выпускать порядка 25 тыс. тонн пеллет в год.

Компания «Строй мэк», расположенная в Жигаловском районе Иркутской области запустит новое производство. Речь идет об изготовлении древесных топливных гранул (пеллет), являющихся экологически чистым топливом и содержащим небольшое количество золы. Мощность нового производства будет достигать порядка 25 тыс. тонн пеллет в год, а общий объем инвестиций в проект превысит 139,7 млн рублей, из которых 69,7 млн рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

Топливные гранулы или пеллеты являются биологическим топливом. Их производят из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. В первую очередь пеллеты предназначены для отопления. Одно из главных их преимуществ – экологичность. Также немаловажным достоинством является способность хорошо удерживать тепло и возможность использовать пеллеты в автоматизированных системах, без непосредственного участия человека. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании пеллет серьезно снижает нагрузку на окружающую среду, если сравнивать их с другими видами топлива, например, торфяным или древесным углем.

В компании заверили, что во время изготовления пеллет специалисты не используют вредных химических добавок, поэтому производство гранул абсолютно экологично, а также является целиком безотходным, так как непригодное сырье вторично перерабатывается. Компания на своем предприятии использует только отходы лесопиления: опилки, стружка, щепа и пыль.



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