Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области
В Жигаловском районе Иркутской области дан старт производству древесных топливных гранул (пеллет). Одним из главных преимуществ пеллет является их экологичность, а также способность удерживать тепло. Новое производство будет выпускать порядка 25 тыс. тонн пеллет в год.
Топливные гранулы или пеллеты являются биологическим топливом. Их производят из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. В первую очередь пеллеты предназначены для отопления. Одно из главных их преимуществ – экологичность. Также немаловажным достоинством является способность хорошо удерживать тепло и возможность использовать пеллеты в автоматизированных системах, без непосредственного участия человека. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании пеллет серьезно снижает нагрузку на окружающую среду, если сравнивать их с другими видами топлива, например, торфяным или древесным углем.
В компании заверили, что во время изготовления пеллет специалисты не используют вредных химических добавок, поэтому производство гранул абсолютно экологично, а также является целиком безотходным, так как непригодное сырье вторично перерабатывается. Компания на своем предприятии использует только отходы лесопиления: опилки, стружка, щепа и пыль.
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