Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии
Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» в Карелии произвел закупку закалочной печи российского производства. Новое оборудование уже введено в эксплуатацию и позволило предприятию не только повысить качество термической обработки продукции, но и серьезно снизить энергетические затраты компании.
Закалка – вид термической обработки стали, после которого материал наделяется высокими показателями прочности и надежности. А приобретенная компанией отечественная закалочная печь представляет собой печь камерного типа. Оборудование позволяет проводить все необходимые процессы не только в автоматическом режиме, с помощью специальных программ, но и работает в режиме ручного управления. Причем максимум рабочей температуры печи составляет 1250 С, а точность регулирования температуры достигает ±2 С. Специалист, работающий на отечественном оборудовании, может точно рассчитать необходимый временной интервал выдержки и закалки продукции, так как печь обладает стабильной скоростью нагрева. При этом время нагрева в печи российского производства сократилось более чем в 2 раза — с 16 до 7 часов.
С помощью приобретения новой закалочной печи отечественного производства, компании удалось произвести оптимизацию процесса термической обработки продукции, серьезно уменьшить количество времени, затрачиваемого на выполнение необходимых работ, значительно улучшить качество термической обработки, снизить затраты на электроэнергию, что, в целом, привело к снижению эксплуатационных расходов.
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