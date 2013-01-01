Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО



В Ненецком автономном округе выделены первые два участка для развития аквакультуры. Речь идет об озерах Молодежное и Харитоново, которые планируется использовать для разведения рыб. Это первый опыт региона в развитии рыбного хозяйства.

По информации, поступившей из Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, в ноябре силами специалистов Северного отдела Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» была проведена комплексная оценка возможности осуществлять ведение рыбного хозяйства в регионе и использования для данной цели озер Молодежное, Харитоново и Матервисочное. Результаты исследования показали, что для ведения рыбного хозяйства пригодны только два озера - Молодежное и Харитоново. На сегодняшний момент определены границы двух участков водоемов, где планируется начать разведение рыбы. Отмечается, что оба участка имеют хорошую транспортную доступность, так как расположены недалеко от Нарьян-Мара.

Так, полностью озеро Харитоново непригодно для ведения рыбного хозяйства, но специалисты выделили один участок, имеющий наибольшую глубину, хороший водообмен и отличную кормовую базу. Общая площадь участка составляет всего 0,5 га, поэтому его рекомендовано использовать для размещения садкового хозяйства. Существующие условия позволят разводить форель и сиговые породы рыб.

Озеро Молодежное полностью подходит для организации рыбного хозяйства. Специалисты особо рекомендуют использовать водоем для пастбищного рыбоводства, при котором в озеро будут выпускать мальков и подращенных личинок, выкармливать и отлавливать уже в товарном виде. Общая площадь озера составляет порядка 12 га, и хотя водоем имеет не очень большие глубины, но зато может похвастаться отличной кормовой базой.