Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
В Ненецком автономном округе выделены первые два участка для развития аквакультуры. Речь идет об озерах Молодежное и Харитоново, которые планируется использовать для разведения рыб. Это первый опыт региона в развитии рыбного хозяйства.
Так, полностью озеро Харитоново непригодно для ведения рыбного хозяйства, но специалисты выделили один участок, имеющий наибольшую глубину, хороший водообмен и отличную кормовую базу. Общая площадь участка составляет всего 0,5 га, поэтому его рекомендовано использовать для размещения садкового хозяйства. Существующие условия позволят разводить форель и сиговые породы рыб.
Озеро Молодежное полностью подходит для организации рыбного хозяйства. Специалисты особо рекомендуют использовать водоем для пастбищного рыбоводства, при котором в озеро будут выпускать мальков и подращенных личинок, выкармливать и отлавливать уже в товарном виде. Общая площадь озера составляет порядка 12 га, и хотя водоем имеет не очень большие глубины, но зато может похвастаться отличной кормовой базой.
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