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Новое высокотехнологичное производство реализовано в Брянской области

Дек 7
Брянская область Центральный федеральный округ
Новое высокотехнологичное производство реализовано в Брянской области


Одно из крупнейших промышленных предприятий Брянской области, расположенное в Карачаеве, запустило новое высокотехнологичное производство. Речь идет о новой линии по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов. Причем запуск нового производства позволил трудоустроить 60 жителей области на высокооплачиваемые рабочие места.

Власти Брянской области, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и «Фонд развития моногородов» открыли новую производственную линию на промышленном предприятии «МЕТАКЛЭЙ». После приобретения и установки новейшего современного оборудования, завод сможет выпускать полимерную стеклопластиковую ленту, которая является необходимым элементом для изоляционного покрытия «Кольчуга».

Стеклопластиковая лента представляет собой защиту от коррозии труб российских магистральных газо- и нефтепроводов, а также строительных металлических конструкций, используемых при возведении зданий. При использовании данного покрытия срок эксплуатации изделий может достигать 60-80 лет, при этом лента значительно снижает газопроницаемость труб, делает продукцию устойчивой к солнечному излучению и позволяет использовать конструкции при экстремально низких и высоких температурах - от -60 С° до +80 С°.

Общее количество инвестиций в строительство новой производственной линии достигло 330 млн рублей, причем оборудование и спецтехника для организации производства были куплены на средства Фонда развития моногородов. Реализация проекта позволила области создать 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей региона.



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