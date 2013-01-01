Новое высокотехнологичное производство реализовано в Брянской области
Одно из крупнейших промышленных предприятий Брянской области, расположенное в Карачаеве, запустило новое высокотехнологичное производство. Речь идет о новой линии по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов. Причем запуск нового производства позволил трудоустроить 60 жителей области на высокооплачиваемые рабочие места.
Стеклопластиковая лента представляет собой защиту от коррозии труб российских магистральных газо- и нефтепроводов, а также строительных металлических конструкций, используемых при возведении зданий. При использовании данного покрытия срок эксплуатации изделий может достигать 60-80 лет, при этом лента значительно снижает газопроницаемость труб, делает продукцию устойчивой к солнечному излучению и позволяет использовать конструкции при экстремально низких и высоких температурах - от -60 С° до +80 С°.
Общее количество инвестиций в строительство новой производственной линии достигло 330 млн рублей, причем оборудование и спецтехника для организации производства были куплены на средства Фонда развития моногородов. Реализация проекта позволила области создать 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей региона.
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