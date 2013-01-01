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Республика Алтай станет производить больше молока

Дек 11
Республика Алтай Сибирский федеральный округ
Республика Алтай станет производить больше молока


Сельскохозяйственный кооператив «Народный», основным видом деятельности которого является переработка молока и молочной продукции, открыл в селе Чоя новый молокоперерабатывающий цех. «Чойское молоко», по словам губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина, является вкусным, натуральным, полезным и соответствует государственным стандартам качества. Теперь регион сможет получить еще больше молочной продукции кооператива, которая покорила всех, кто ее попробовал.

В селе Чоя Республики Алтай появился новый цех для переработки молока. Открыл новое производство сельскохозяйственный перерабатывающий заготовительный потребительский кооператив «Народный», а на церемонии открытия присутствовал губернатор Республики Олег Хорохордин. Глава региона подчеркнул, что усилия кооператива по увеличению производства молока являются важным фактором для экономического развития Чойского района, который традиционно являлся «лесным» и «добывающим», а теперь развивает такие перспективные направления как сельскохозяйственная переработка, изготовление меда и туризм.

По словам губернатора, продукция кооператива является вкусной и полезной, она производится по государственным стандартам и только из качественного натурального сырья. Поэтому бренд «чойское молоко» сразу покорил потребителя и пользуется большим спросом на рынке. Также немаловажным является тот факт, что изготавливаемая продукция, по большей части, поставляется в учреждения здравоохранения и образовательные учреждения не только Чойского, но и Турочакского и других районов Республики.



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