Республика Алтай станет производить больше молока
Сельскохозяйственный кооператив «Народный», основным видом деятельности которого является переработка молока и молочной продукции, открыл в селе Чоя новый молокоперерабатывающий цех. «Чойское молоко», по словам губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина, является вкусным, натуральным, полезным и соответствует государственным стандартам качества. Теперь регион сможет получить еще больше молочной продукции кооператива, которая покорила всех, кто ее попробовал.
По словам губернатора, продукция кооператива является вкусной и полезной, она производится по государственным стандартам и только из качественного натурального сырья. Поэтому бренд «чойское молоко» сразу покорил потребителя и пользуется большим спросом на рынке. Также немаловажным является тот факт, что изготавливаемая продукция, по большей части, поставляется в учреждения здравоохранения и образовательные учреждения не только Чойского, но и Турочакского и других районов Республики.
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