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На Сахалине построят пять новых рыборазводных комбинатов

Дек 8
Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ
На Сахалине построят пять новых рыборазводных комбинатов


Сахалинская рыбная промышленность является одной основных отраслей региона. Рыбное хозяйство Сахалина сумело подняться на первое место в рейтинге береговых перерабатывающих производств, с показателем в 3 млн тонн сырья в год, по всему Дальневосточному федеральному округу и занять третье место по объему вылова рыбы и морепродуктов.

Как сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, власти региона начали реализовывать план по развитию рыбной отрасли Сахалина. Так, правительством запланировано строительство пяти новых рыборазводных комбинатов. Общая сумма вложенных в проект инвестиций составит 19 млрд рублей за пять лет, в течение которых в регионе появятся новые заводы. Причем строители, по словам Зайцева, уже приступили к возведению первого завода. Власти Сахалина выделили на работы порядка 1 млрд рублей.

Акватория Сахалинской области разделена на участки промысла рыбы, где рыбаки ведут добычу анадромных видов рыб. Причем общая протяженность участков для лова, расположенных у береговой линии, достигает 5 км, а в отдельных случаях и несколько более. Но участки для лова используются не более 2-3 месяца в году, а сам лов происходит на площади, составляющей не более 30 % об всего участка, хотя большая часть прибрежной территории может быть использована для лова весь год. Такой подход препятствует эффективной реализации морских ресурсов, не дает полностью реализовать потенциал береговых участков лова и препятствует развитию экономики региона.

Известно, что в настоящее время в рыбной отрасли Сахалинской области заняты 937 предприятий. Рыбопромысловый флот Сахалина состоит из 723 судов, из них 23 крупнотоннажных, 265 среднетоннажных, 435 малотоннажных. А традиционными объектами лова в Сахалинской области выступают минтай, треска, сельдь, камбалы, навага, терпуг, сайра, тихоокеанские лососи и крабы.



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