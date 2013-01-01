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ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии

Ноя 27
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Российские регионы на этой неделе уделяли особое внимание реализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование» были открыты 33 современных центра образования, проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит создать несколько новых туристических объектов, а во время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было возведено более 1,5 млн кв метров нового жилья.

Также было реализовано несколько экологически чистых проектов: началось строительство современного и максимально безопасного для окружающей среды мусоросжигательного завода, а Сергачский сахарный завод смог наладить безотходное производство сахара, попутно обеспечив кормом фермерские хозяйства региона.

  1. Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
  2. Власти Бурятии приступают к развитию туристической отрасли региона
  3. Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
  4. Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
  5. В Бейском районе Хакасии завершили реконструкцию моста на трассе Белый Яр - Бея - Аскиз
  6. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
  7. Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
  8. Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
  9. Китайская компания Haval начала строить завод автомобильных двигателей в Тульской области
  10. Сахалинские школьники получили 33 современных центра образования «Точки роста»

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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