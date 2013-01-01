ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Российские регионы на этой неделе уделяли особое внимание реализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование» были открыты 33 современных центра образования, проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит создать несколько новых туристических объектов, а во время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было возведено более 1,5 млн кв метров нового жилья.

Также было реализовано несколько экологически чистых проектов: началось строительство современного и максимально безопасного для окружающей среды мусоросжигательного завода, а Сергачский сахарный завод смог наладить безотходное производство сахара, попутно обеспечив кормом фермерские хозяйства региона.

Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Власти Бурятии приступают к развитию туристической отрасли региона Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства В Бейском районе Хакасии завершили реконструкцию моста на трассе Белый Яр - Бея - Аскиз В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке Китайская компания Haval начала строить завод автомобильных двигателей в Тульской области Сахалинские школьники получили 33 современных центра образования «Точки роста»

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»