ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Российские регионы на этой неделе уделяли особое внимание реализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование» были открыты 33 современных центра образования, проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит создать несколько новых туристических объектов, а во время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было возведено более 1,5 млн кв метров нового жилья.
Также было реализовано несколько экологически чистых проектов: началось строительство современного и максимально безопасного для окружающей среды мусоросжигательного завода, а Сергачский сахарный завод смог наладить безотходное производство сахара, попутно обеспечив кормом фермерские хозяйства региона.
- Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
- Власти Бурятии приступают к развитию туристической отрасли региона
- Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
- Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
- В Бейском районе Хакасии завершили реконструкцию моста на трассе Белый Яр - Бея - Аскиз
- В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
- Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
- Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
- Китайская компания Haval начала строить завод автомобильных двигателей в Тульской области
- Сахалинские школьники получили 33 современных центра образования «Точки роста»
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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