Бурятия развивает туристическую отрасль



В рамках исполнения национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" власти Бурятии представили дорожную карту туристического развития региона. Срок действия документа охватывает 2021-2026 гг, а основными объектами, способными привлечь наибольшее число посетителей названы Тункинская долина и коридор озеро Байкал - озеро Хубсугул, а также туристическая зона "Байкальская гавань".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин дал согласие на развитие нового национального проекта - "Туризм и индустрия гостеприимства", а премьер-министр Михаил Мишустин назвал развитие внутреннего туризма одной из важнейших задач Правительства.

Сегодня, в рамках нового нацпроекта, власти Бурятии представили дорожную карту развития туристической отрасли региона, состоящую из 74 пунктов. Действовать документ будет с 2021 по 2026 гг. И именно этот документ станет основой для Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в регионе до 2035 года.

Одними из основных достопримечательностей Бурятии в дорожной карте названы Тункинская долина, маршрут озеро Байкал-озеро Хубсугул, город Улан-Удэ, туристическая зона "Байкальская гавань", поселки Горячинск и Максимиха, расположенные на берегу Байкала, полуостров Святой Нос и гора Мамай. Документ предлагает обратить самое пристальное внимание на уже существующие туры, такие, как, например, "Зарядись на Байкале", "От Байкала до Саян", "Лед Байкала", и на новые направления, включая сельский и спортивный туризм, а также ознакомления гостей с культурой народов, проживающих в Бурятии.

Развитие внутреннего туризма позволить не только превратить уникальные красоты региона в интересные и комфортабельные курорты международного уровня, привлекающие как россиян, так и иностранных гостей, но также привлечет в регион новые инвестиции, будет способствовать экономическому росту малых исторических городов и поселений, создаст новые рабочие места и поддержит тысячи людей, занятых в отрасли.