Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
Согласно данным Минсельхоза России, в государственной программе поддержки животноводства "Начинающий фермер" приняли участия 44 представителя Саратовской области, а общий объем выданных грантов для региона составил 186 млн рублей.
Так, губернатор отметил новое фермерское хозяйство, расположенное в с. Новая Алексеевка Воскресенского района. Его хозяин, Кярам Фатоян, принял участие в программе "Начинающий фермер" в этом году и уже успел приобрести 70 голов крупного рогатого скота породы «Бестужевская» на выделенные средства. В настоящее время хозяйство насчитывает 120 голов КРС, а его хозяин планирует в скором времени выйти на переработку мясной продукции.
Глава области отмечает, что хотя ферма Кярама Фатояна не является мегапроектом, но это первое животноводческое хозяйство в районе, который имеет серьезный потенциал для развития животноводства. Подобные фермы создают новые рабочие места и помогают решать острый вопрос занятости на селе.
Также губернатор отметил и другие животноводческие проекты области, такие, как, например, роботизированные молочные фермы в Калининском и Балаковском районах, быстровозводимые фермы в Ровенском районе, животноводческий комплекс в Марксовском районе подчеркнув, что перед властями стоит важная задача - возродить животноводство региона, утраченное в последнее время.
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