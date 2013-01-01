Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области



Новый крупный производственно-испытательный комплекс и испытательный комплекс для тестирования авиационных систем и агрегатов введены в эксплуатацию в Киржачском районе. Общий объем инвестиций в проект превысил 455 млн рублей. Открытие комплексов не только создало новые рабочие места в регионе, но и позволит начать программу обучения и дальнейшего трудоустройства студентов крупных областных вузов.

В Киржачском районе Владимирской области начал работу производственно-испытательный комплекс НПО «Наука», общая площадь которого превышает 17 тыс. кв. метров. Комплекс будет выпускать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления и другие изделия для авиационно-космической отрасли. В рамках проекта уже запущена линия по нанесению гальванического покрытия (обработка электролитом) на металлические изделия. Такой способ обработки позволит повысить износостойкость и твердость деталей, убережет их от коррозии и окисления и придаст привлекательный внешний вид.

Также введен в эксплуатацию новый испытательный комплекс для тестирования авиационных систем и агрегатов. При помощи новейшего оборудования комплекса, который, на сегодняшний день, является одним из самых современных испытательных комплексов страны, возможно создать необходимые для тестирования произведенного оборудования условия имитирующие реальный полет. Причем в рамках комплекса возможно создание полного перечня тестовых условий: от взлетно-посадочной полосы до невесомости.

При этом, согласно информации, которой поделился первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига, общая стоимость проектов составила 455 млн рублей. Со своей стороны власти региона предоставили компании серьезные налоговые льготы - порядка 69,4 млн рублей с 2013 года. Это позволило повысить технологической обеспечение комплексов, осуществив закупку уникального высокотехнологичного оборудования. А для того, чтобы обеспечить производство профессиональными кадрами, налажено сотрудничество с Владимирским государственным университетом и Киржачским машиностроительным колледжем.