Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке



Власти Приморского края совместно с частным инвестором планируют приступить к строительству нового современного мусоросжигательного завода во Владивостоке. В проекте будут задействованы инвесторы из Германии и Китая, а новое высокотехнологичное оборудование для завода поступит из Японии.

Правительство Приморского края готовится подписать контракт на возведение нового мусоросжигательного завода с частным инвестором. Проект предполагает реконструкцию старого завода, расположенного в черте города Владивостока. Общая стоимость проекта, который будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, составит 12 млрд рублей. Реализация объекта позволить дать новые высокооплачиваемые места 60 волгоградцам.

Новый завод будет заниматься сжиганием твердых коммунальных отходов. По мнению инвестора, такое решение является наиболее оптимальным в современных реалиях, ведь процесс переработки отходов достаточно сложен, к тому же для его осуществления нужна серьезная система сортировки мусора.

Тем не менее инвестор спешит успокоить волгоградцев. Несмотря на то, что мусоросжигательный завод будет располагаться в черте города, жителям не стоит беспокоиться о вредных выбросах. Основное внимание проекта будет направлено на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности предприятия для экологии. Новое ультрасовременное японское оборудование гарантирует полное сжигание отходов, а также чистоту золы и выбросов.

При этом ни в правительстве края ни инвестор не называют сроки и условия реализации проекта, так как в настоящее время соглашение по проекту только готовится к подписанию. Информация о том, когда же во Владивостоке появится современный мусоросжигательный завод будет известна только после окончания всех технических процедур.