Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 НОЯ, 17:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 НОЯ, 17:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке

Ноя 26
Приморский край Дальневосточный федеральный округ
Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке


Власти Приморского края совместно с частным инвестором планируют приступить к строительству нового современного мусоросжигательного завода во Владивостоке. В проекте будут задействованы инвесторы из Германии и Китая, а новое высокотехнологичное оборудование для завода поступит из Японии.

Правительство Приморского края готовится подписать контракт на возведение нового мусоросжигательного завода с частным инвестором. Проект предполагает реконструкцию старого завода, расположенного в черте города Владивостока. Общая стоимость проекта, который будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, составит 12 млрд рублей. Реализация объекта позволить дать новые высокооплачиваемые места 60 волгоградцам.

Новый завод будет заниматься сжиганием твердых коммунальных отходов. По мнению инвестора, такое решение является наиболее оптимальным в современных реалиях, ведь процесс переработки отходов достаточно сложен, к тому же для его осуществления нужна серьезная система сортировки мусора.

Тем не менее инвестор спешит успокоить волгоградцев. Несмотря на то, что мусоросжигательный завод будет располагаться в черте города, жителям не стоит беспокоиться о вредных выбросах. Основное внимание проекта будет направлено на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности предприятия для экологии. Новое ультрасовременное японское оборудование гарантирует полное сжигание отходов, а также чистоту золы и выбросов.

При этом ни в правительстве края ни инвестор не называют сроки и условия реализации проекта, так как в настоящее время соглашение по проекту только готовится к подписанию. Информация о том, когда же во Владивостоке появится современный мусоросжигательный завод будет известна только после окончания всех технических процедур.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Приморский край:
10 Ноя:
6 Ноя:
20 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
23 Ноя:
19 Ноя:
13 Ноя:
РОССИЯ:
25 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят
Экономика

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»
Экономика 1

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине
Экономика

Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета

Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке

Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке

Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья

Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:19 Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 НОЯ, 16:41 Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
25 НОЯ, 15:44 Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
25 НОЯ, 13:04 В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста
24 НОЯ, 16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
24 НОЯ, 14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 НОЯ, 12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter