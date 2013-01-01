Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
Власти Приморского края совместно с частным инвестором планируют приступить к строительству нового современного мусоросжигательного завода во Владивостоке. В проекте будут задействованы инвесторы из Германии и Китая, а новое высокотехнологичное оборудование для завода поступит из Японии.
Новый завод будет заниматься сжиганием твердых коммунальных отходов. По мнению инвестора, такое решение является наиболее оптимальным в современных реалиях, ведь процесс переработки отходов достаточно сложен, к тому же для его осуществления нужна серьезная система сортировки мусора.
Тем не менее инвестор спешит успокоить волгоградцев. Несмотря на то, что мусоросжигательный завод будет располагаться в черте города, жителям не стоит беспокоиться о вредных выбросах. Основное внимание проекта будет направлено на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности предприятия для экологии. Новое ультрасовременное японское оборудование гарантирует полное сжигание отходов, а также чистоту золы и выбросов.
При этом ни в правительстве края ни инвестор не называют сроки и условия реализации проекта, так как в настоящее время соглашение по проекту только готовится к подписанию. Информация о том, когда же во Владивостоке появится современный мусоросжигательный завод будет известна только после окончания всех технических процедур.
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