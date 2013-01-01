Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья



В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» власти Свердловской области увеличивают объемы жилищного строительства. Только за прошедшие 10 месяцев текущего года показатель ввода в эксплуатацию нового жилищного фонда на 8,8% превысил объемы строительства в регионе за прошлый год.

Власти Свердловской области увеличивают объемы жилищного строительства. Так, жители региона получили более 1,5 млн квадратных метров нового жилья только за прошедшие 10 месяцев 2020 года.

По информации, представленной пресс-службой Свердловскстата, больше всего жилья введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. За десять месяцев в черте города построено 727 тысяч квадратных метров жилой площади. Это чуть более 48% от всего объема жилья, возведенного в регионе за текущий год. Второе место по количеству построенного жилья принадлежит Сысертскому городскому округу, где строители возвели более 100,8 тысячи квадратных метров жилья. На третье место по объему построенного жилья смог пробиться Белоярский городской округ. Здесь введено в эксплуатацию 92,5 тысячи квадратных метров жилой площади.

При этом министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отметил стабильную работу строительной отрасли региона, подчеркнув, что его ведомство ведет постоянный мониторинг не только степени готовности объектов, но и обязательность соблюдения строителями всех предписанных норм и требований министерства, не исключая и выполнение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

А вот в администрации области напомнили о задачах, которые стоят перед руководством региона в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда». Так, одним из требований к реализации инициативы является увеличение в 1,5 раза объемов возведения жилья к 2024 году.