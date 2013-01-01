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В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста

Ноя 25
Республика Хакасия Сибирский федеральный округ
В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста


Жители Бейского района Хакасии получили новый мост через оросительный канал, расположенный на автомобильной дороге Белый Яр - Бея - Аскиз. Ремонтники не только возвели новую мостовую конструкцию, но и улучшили подъезды к мосту, добавив несколько полос движения и обустроив скоростные переходы на съезде к деревне Дмитриевка.

Строители завершили ремонт моста на трассе Белый Яр - Бея - Аскиз в Бейском районе Хакасии. Мостовой переход через оросительный канал расположен на 40 км трассы и был признан аварийным объектом. Ранее опоры моста складывались из фундаментных блоков, положенных в 8 рядов в высоту, со временем, из-за давления грунта на подъездах к переходу, средние блоки были выдавлены в сторону подмостового пространства. А появившиеся в процессе эксплуатации моста трещины составляли порядка 15 см.

В проекте реконструкции перехода специалисты предложили новую конструкцию моста. Так, было предложено выполнить строительство объекта на свайном фундаменте, а свод перекрыть гофрированным металлом. Также необходимо было укрепить и расширить земляные насыпи на подъездах к объекту.

Общая стоимость проекта достигла 27 млн рублей. Сюда вошли работы по демонтажу старой конструкции, возведение свайного ростверка и свода моста, работы по обустройству подъездов к переходу, таких, как расширение и асфальтирование дорожного полотна, обустройство новых полос движения, нанесение разметки на проезжей части и установка необходимых знаков дорожного движения, а на самом мостовом полотне появилось крепкое ограждение. Новая длина мостового перехода теперь составляет 5,9 погонных метра.



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