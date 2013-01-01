Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Энергетическая компания "Россети" открыла в Курске новейший межрегиональный Центр управления сетями, который является единственным подобным объектом в нашей стране. Центр будет обслуживать электросети Курской и Орловской областей, а значит обеспечит нужды около 1,8 млн жителей регионов. Причем, благодаря созданию Центра, сотни курян уже получили высокооплачиваемые рабочие места, а регион рассчитывает на значительные налоговые поступления.
В настоящее время Центр обслуживает электросети всей Курской области, к которой в последствии присоединятся и сетевые объекты Орловской области. При этом проектировщики не исключают возможности подключить к обслуживанию и другие субъекты Центрального федерального округа.
Максимальная потребляемая мощность – свыше 1 ГВт, а благодаря тому, что эксплуатация Центра основана на работе полностью российского оперативно-информационного комплекса СК-11, диспетчеры могут проводить обработку более 75 тыс. сигналов в секунду. При этом комплекс позволяет обеспечить доступ работников к геоинформационной системе (ГИС) и метеопорталу. В Центре задействованы более 110 диспетчеров, которые круглосуточно отслеживают ситуацию с электросетями и постоянно находятся на связи с потребителями. Причем их количество, в случае крайней необходимости может быть увеличено до 600 человек.
Новейшие технологии позволяют сотрудникам Центра полностью контролировать состояние электросетей и в случае возникновения проблем совершить оперативное переключение и организовать все необходимые работы для скорейшего устранения возникших сбоев. А новый российский комплекс не только превосходить все существующие на сегодняшний день зарубежные аналоги, но и позволяет обеспечить высочайший уровень информационной безопасности Центра.
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