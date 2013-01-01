Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области
Руководство компании Haval, которая входит в китайский концерн Great Wall Motor, приняло решение о строительстве в России нового завода по производству двигателей для своих автомобилей. Общая стоимость проекта составит порядка 4 млрд рублей, а возведение нового объекта позволит трудоустроить на высокооплачиваемые рабочие места порядка 300 жителей региона.
Инвесторы планируют вложить в возведение нового завода порядка 4 млрд рублей. Причем китайская компания еще в 2019 году открыла современное технологичное предприятие по производству автомобилей на территории индустриального парка «Узловая». Предприятие предоставило Тульской области более 1400 высокооплачиваемых рабочих мест, а новое предприятие позволит трудоустроить еще порядка 300 жителей региона.
Причем руководство китайской компании видит серьезные перспективы и взаимные выгоды от сотрудничества с Тульским регионом. По словам президента Haval в России Чжана Цзюньсюе, строительство завода не только станет важным этапом в развитии компании и укреплении на российском рынке, но также приведет к быстрому индустриальному развитию области.
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