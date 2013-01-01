Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области



Руководство компании Haval, которая входит в китайский концерн Great Wall Motor, приняло решение о строительстве в России нового завода по производству двигателей для своих автомобилей. Общая стоимость проекта составит порядка 4 млрд рублей, а возведение нового объекта позволит трудоустроить на высокооплачиваемые рабочие места порядка 300 жителей региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о начале строительства завода двигателей компании Haval, для расположения которого была выбрана зона индустриального парка «Узловая». По его словам, компания станет якорным резидентом особой зоны, ведь руководство Haval не планирует останавливаться на одном заводе. Сотрудничество с Тульской областью будет продолжено и в дальнейшем компания реализует производство и других компонентов для автомобилей. Губернатор подчеркнул, что сотрудничество с китайскими партнерами станет долгосрочным и взаимовыгодным и приведет к экономическому развитию области.

Инвесторы планируют вложить в возведение нового завода порядка 4 млрд рублей. Причем китайская компания еще в 2019 году открыла современное технологичное предприятие по производству автомобилей на территории индустриального парка «Узловая». Предприятие предоставило Тульской области более 1400 высокооплачиваемых рабочих мест, а новое предприятие позволит трудоустроить еще порядка 300 жителей региона.

Причем руководство китайской компании видит серьезные перспективы и взаимные выгоды от сотрудничества с Тульским регионом. По словам президента Haval в России Чжана Цзюньсюе, строительство завода не только станет важным этапом в развитии компании и укреплении на российском рынке, но также приведет к быстрому индустриальному развитию области.