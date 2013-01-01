Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство



Сергачский сахарный завод, который является единственным производителем "сладкого продукта" в Нижегородской области, наладил безотходное производство сахара из сахарной свеклы. С помощью нового метода прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома предприятию удалось не только минимизировать вред наносимый окружающей среде из-за отходов производства, но и обеспечить сферу животноводства качественным кормом для КРС.

На Сергачском сахарном заводе завершена установка нового оборудования для прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома, являющегося отходом сахарного производства. Общий объем вложенных средств в инвестиционный проект составил порядка 150 млн рублей. Такое решение позволило заводу наладить безотходное производство сахара, сделать его более экологичным, снизив нагрузку на окружающую среду, а также обеспечить животноводческие хозяйства региона качественным круглогодичным кормом для крупного рогатого скота.

Новое современное оборудование позволяет прессовать отходы, оставшиеся от переработки свеклы, такие, как остатки ботвы, корней и корнеплоды, не подвергшиеся переработке, в цилиндрические рулоны, которые потом упаковываются в стретч-пленку. В процессе из органического сырья удаляется весь кислород, что позволяет увеличить срок хранения продукта до 2 лет, в то время как влажная обессахаренная свекольная стружка может хранится не более 3 дней, после чего в сырье начинаются процессы брожения и гниения.

Обработанный подобным образом свекловичный жом невероятно востребован животноводами, использующими его для корма крупного рогатого скота. Данный продукт, который является круглогодичным и ничем не уступает по питательным свойствам овсу и луговому сену, при добавлении в рацион животных, позволяет не только ускорить набор веса молодыми животными, но и увеличивает надой до 20%.

При этом, как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, власти отмечают возросшую инвестиционную привлекательность Нижегородской области, что видно по активности инвесторов, увеличивших вложения в основной капитал региона. По его словам область стремиться выйти в лидеры по привлечению инвестиций среди регионов.

Что же касается Сергачского сахарного завода, то в текущем году предприятие произвело более 34,2 т сахарного песка, переработав 203 тысячи тонн сахарной свеклы. В будущем же планируется увеличение мощностей завода.