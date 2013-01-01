ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе регионы активно развивали АПК. Так, в Калужской области начали строить крупных животноводческий комплекс, в Смоленской области создано новое производство мытых и дезинфицированных яиц, а в Амурской области появился единственный в регионе семенной завод.
А вот в сфере развития научно-технического потенциала России отметились Архангельская область, где подписаны документы о начале строительства IT-парка «Digital Arctic», и Новосибирская область, чья разработка - Робот Николай - вошла в шорт-лист престижной международной премии «Хрустальная гарнитура».
1. В Калужской области приступили к строительству крупного животноводческого комплекса
2. Новую производственную линию мытых яиц открыли в Смоленской области
3. В Архангельской области приняли решение о строительстве Арктического научно-технологического IT-парка «Digital Arctic»
4. Одно из крупнейших лесопильных предприятий Карелии продолжает модернизацию производства
5. Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
6. На морской маршрут между Сахалином и Курилами выйдет новейший грузопассажирский паром
7. Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
8. Разработка крупного золоторудного месторождения начнется в Якутии
9. Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
10. Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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