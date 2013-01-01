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Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области

Фев 8
Смоленская область Центральный федеральный округ
Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области


На одной из птицефабрик Смоленской области появилось новое оборудование - специальная машина для мойки и дезинфекции яиц. Теперь фабрика может выпускать продукцию для ресторанов и компаний занятых в сфере общественного питания, а также предназначенную для изготовления детской еды.

Один из крупнейших производителей куриного яйца в Центральном федеральном округе, птицефабрика «Сметанино», расположенная в Смоленской области, модернизировала и расширила производство. На предприятии появилась линия по производству мытого и дезинфицированного яйца. Руководство фабрики закупило специальную моечную машину, при помощи которой яйца моют, дезинфицируют, ополаскивают и сушат, после чего машина самостоятельно упаковывает яйца в специальную прокладку и, в специальном закрытом боксе, заматывает пленкой.

Новый аппарат удаляет все загрязнения, которые может пропустить человек, включая вирусы и грибки. Поэтому произведенная фабрикой продукция может быть использована для приготовления пищи в ресторанах и учреждениях общепита, а также применяться для приготовления детской еды на специализированных кухнях.

По информации пресс-службы Администрации Смоленской области, такого оборудования нет ни на одной птицефабрике региона. Предприятие, в штате которого состоят порядка 130 сотрудников, провело обучение 10 человек работе на новой технике. Модернизация позволит фабрике увеличить поставки производимой продукции и занять новую нишу на продовольственном рынке страны.



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