Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
На одной из птицефабрик Смоленской области появилось новое оборудование - специальная машина для мойки и дезинфекции яиц. Теперь фабрика может выпускать продукцию для ресторанов и компаний занятых в сфере общественного питания, а также предназначенную для изготовления детской еды.
Новый аппарат удаляет все загрязнения, которые может пропустить человек, включая вирусы и грибки. Поэтому произведенная фабрикой продукция может быть использована для приготовления пищи в ресторанах и учреждениях общепита, а также применяться для приготовления детской еды на специализированных кухнях.
По информации пресс-службы Администрации Смоленской области, такого оборудования нет ни на одной птицефабрике региона. Предприятие, в штате которого состоят порядка 130 сотрудников, провело обучение 10 человек работе на новой технике. Модернизация позволит фабрике увеличить поставки производимой продукции и занять новую нишу на продовольственном рынке страны.
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