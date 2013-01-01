Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае



В Алтайском государственном техническом университете создали уникальную косметику для лечения ожогов, в состав которой входят натуральные компоненты, такие, как прополис, ромашка, календула и пантогематоген. Причем аналогов у некоторых видов новой продукции нет на российских рынках.

В Алтайском крае разработали уникальную косметику на основе биосырья, которая способствует восстановлению кожных покровов после солнечных и термических ожогов или механических повреждений. Разработка принадлежит специалистам Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), но ученые пока не раскрывают состав новой косметики. Известно, что среди компонентов присутствуют прополис, экстракт ромашки аптечной, календулы, пантогематоген и некоторые другие виды натурального сырья Алтайского края.

Новая линия косметических средств предназначена для восстановления кожных покровов после солнечных и технических ожогов и механических повреждений. Кремы и аэрозоли помогают ускорить регенерацию и заживление тканей и способствуют усиленному питанию кожи, сообщает ТАСС. По словам заведующей кафедрой технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ Елены Егоровой, на рынках нашей страны не представлено продукции с подобным составом и направленностью действия.

Как сообщают в пресс-службе Губернатора Алтайского края, в настоящее время ведется разработка технической документации для дальнейшей сертификации новой продукции. Образцы уникальной косметики уже прошли первые тесты. А разработчики планируют выпустить первую партию товара на российский рынок до конца текущего года.