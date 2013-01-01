Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
В Алтайском государственном техническом университете создали уникальную косметику для лечения ожогов, в состав которой входят натуральные компоненты, такие, как прополис, ромашка, календула и пантогематоген. Причем аналогов у некоторых видов новой продукции нет на российских рынках.
Новая линия косметических средств предназначена для восстановления кожных покровов после солнечных и технических ожогов и механических повреждений. Кремы и аэрозоли помогают ускорить регенерацию и заживление тканей и способствуют усиленному питанию кожи, сообщает ТАСС. По словам заведующей кафедрой технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ Елены Егоровой, на рынках нашей страны не представлено продукции с подобным составом и направленностью действия.
Как сообщают в пресс-службе Губернатора Алтайского края, в настоящее время ведется разработка технической документации для дальнейшей сертификации новой продукции. Образцы уникальной косметики уже прошли первые тесты. А разработчики планируют выпустить первую партию товара на российский рынок до конца текущего года.
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