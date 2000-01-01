Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области



Сельское хозяйство - одна из наиболее перспективных и хорошо развивающихся отраслей экономики Сухиничского района Калужской области. Власти района обращают особое внимание на ускорение темпов роста объема производства сельхозпродукции. Поэтому, в районе будет открыт новый животноводческий комплекс на 2000 голов КРС.

Племенное хозяйство Сухиничского района Калужской области приняло решение о расширении производства, для чего собирается приступить к строительству нового животноводческого комплекса. Планируется, что новая молочная ферма будет содержать порядка 2000 дойных коров. Это обеспечит выпуск около 23 т молока за одни сутки. В настоящее время хозяйство занимает одну из лидирующих позиций по производству молока в районе, обеспечивая надой более 8000 кг в год на одну корову.

По словам главы Сухиничского района Александра Колесникова, сельское хозяйство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики района. Власти уделяют особое внимание увеличению объемов производства сельхозпродукции для обеспечения собственных нужд жителей.

По его словам, которые приводит официальный портал органов власти Калужской области, за прошлый год аграрии района произвели продукции на 1,6 млрд. рублей. Такой показатель превышает объем производства сельскохозяйственной продукции 2019 года на 18%. Глава района отметил, что данные результаты получены благодаря вкладу в развитие предприятий животноводческого комплекса, которые входят в число лидеров района.