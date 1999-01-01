Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»



Новосибирская разработка - Робот Николай вошел в шорт-лист престижной международной премии «Хрустальная гарнитура». Николай работает в «Единой регистратуре 124» и занимается приемом и распределением обращений граждан.

Интеллектуальный диалоговый Робот Николай, разработанный в Новосибирской области, вошел в шорт-лист престижной международной премии «Хрустальная гарнитура». Николай представлен в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений». В финале конкурса, который пройдет 23 марта, новосибирский робот поборется за главный приз - статуэтку Хрустальная Гарнитура.

В настоящее время робот Николай работает в «Единой регистратуре 124» и отвечает на все входящие звонки пациентов, обращающихся в медицинские организации. По информации пресс-службы Новосибирской области, в "пиковые" дни количество обращений может достигать порядка 15 тыс. При этом Николай работает круглосуточно в автоматическом режиме определяя потребности пациентов. В том случае, если робот не может распознать речь или затрудняется с определением запроса, он переводит звонок на оператора.

Международная премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом профессионалов Call Center Guru в 2005 году. Программа является самым престижным и авторитетным конкурсом в сфере контакт-центров и обслуживания клиентов, ежегодно принимая тысячи представителей из России, Беларуси, Украины, Киргизии, Казахстана и других стран СНГ.