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Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»

Фев 12
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»


Новосибирская разработка - Робот Николай вошел в шорт-лист престижной международной премии «Хрустальная гарнитура». Николай работает в «Единой регистратуре 124» и занимается приемом и распределением обращений граждан.

Интеллектуальный диалоговый Робот Николай, разработанный в Новосибирской области, вошел в шорт-лист престижной международной премии «Хрустальная гарнитура». Николай представлен в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений». В финале конкурса, который пройдет 23 марта, новосибирский робот поборется за главный приз - статуэтку Хрустальная Гарнитура.

В настоящее время робот Николай работает в «Единой регистратуре 124» и отвечает на все входящие звонки пациентов, обращающихся в медицинские организации. По информации пресс-службы Новосибирской области, в "пиковые" дни количество обращений может достигать порядка 15 тыс. При этом Николай работает круглосуточно в автоматическом режиме определяя потребности пациентов. В том случае, если робот не может распознать речь или затрудняется с определением запроса, он переводит звонок на оператора.

Международная премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом профессионалов Call Center Guru в 2005 году. Программа является самым престижным и авторитетным конкурсом в сфере контакт-центров и обслуживания клиентов, ежегодно принимая тысячи представителей из России, Беларуси, Украины, Киргизии, Казахстана и других стран СНГ.



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