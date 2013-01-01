Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и ректор САФУ Елена Кудряшова поставили свои подписи под договором, согласно которому на базе Северного (Арктического) федерального университета откроют Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic». Согласно планам создателей парка, специалисты проекта займутся реализацией инициатив в таких областях, как телемедицина, интеллектуальный анализ информации, работа искусственного интеллекта и подготовка необходимых высококвалифицированных работников.

По задумке разработчиков новый IT-парк разместится на набережной Северной Двины в помещениях, которые ранее принадлежали бывшей 10-й армии ПВО. Известно, что в рамках «Digital Arctic» будет функционировать проектный офис, современный центр информационной безопасности, а также сеть высокотехнологичных специализированных лабораторий.

По словам губернатора региона, которые приводит пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области на своем официальной сайте, реализация проекта по созданию в регионе научно-технологического IT-парка позволит более эффективно решать те задачи, которые стоят перед областью в управленческой, экономической, научной и образовательной сферах.