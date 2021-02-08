Лесопильный актив Карелии продолжает модернизацию производства



Карельское предприятие, занимающееся изготовлением пиломатериалов, продолжает модернизировать производство. По заказу компании изготовлено специальное оборудование немецкого концерна Brucks Klöckner GmbH, производительность которого достигает 20 плотных кубов в час.

ООО «Карелиан Вуд Компани», которое является лесопильным активом Segezha Group и входит в АФК «Система», продолжает работы по модернизации производства. Специально под заказ компании выписано новое оборудование немецкого концерна Brucks Klöckner GmbH - барабанная рубительная машина, которая будет установлена на предприятии в самое ближайшее время. Также планируется заменить два фронтальных погрузчика и некоторые другие необходимые для работы агрегаты.

С помощью новой рубительной машины, мощность которой может достигать 20 плотных кубов в час, компания сможет измельчать кусковые отходы от торцовки пиломатериалов, превращая их в щепу. Это позволит использовать отходы производства для отопления предприятия с помощью собственной котельной. Планируется, что новое оборудование заменит старую изношенную технику и будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

По информации, опубликованной на официальном интернет-портале Республики Карелия, в прошлом году лесопромышленное предприятие «Карелиан Вуд Компани» произвело порядка 112085 м3 пиломатериалов. Этот показатель почти на 5% превышает количество выпущенной продукции за 2019 год. При этом отмечается, что компания из года в год увеличивает объем выпускаемой продукции.