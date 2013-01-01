В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота



Получено разрешение на начало разработки крупного золоторудного месторождения Якутии «Бадран». Компания-разработчик провела все необходимые инженерные изыскания и получила положительное заключение от государственных органов на начало работ по освоению месторождения. Руководство планирует добиться добычи и переработки золотоносной руды в объеме до 200 тыс. тонн в год.

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные компанией-разработчиком результаты инженерных изысканий, проведенных на месторождении «Бадран», расположенном в Якутии. Эксперты вынесли положительное заключение и теперь можно приступать к оформлению проектной документации на разработку участка.

Золоторудное месторождение «Бадран» относится к разряду крупных, его планируется разрабатывать подземным способом. Причем, руководство компании-разработчика рассчитывает, что уровень добычи золотосодержащей руды и ее переработки будет достигать порядка 200 тыс. тонн в год. Это подтверждается проведенными спутниковой и наземной топографической съемками, данными сейсмической разведки, бурением контрольной скважины глубиной до 30 м и лабораторными исследованиями.

По информации, предоставленной пресс-службой Правительства Республики Саха (Якутия), месторождение «Бадран» находится в Оймяконском районе. Это золотоносная кварцево-жильно-прожилковая зона, длина которой по простиранию составляет более 5 км, а по падению превышает 1200 м. Руды месторождения относятся к категории богатых. В некоторых рудных столбах содержание золота достигает 8 г/т. Освоением запасов подземного рудника, начиная с 1984 года, занимается Горнорудная компания «Западная».