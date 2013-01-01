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Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами

Фев 11
Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ
Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами


Морское сообщение между Сахалином и Курилами является крайне важным как для местных жителей, так и для развития экономик регионов. В настоящее время по маршруту курсирует всего один паром, но с началом весны ситуация переменится. На курильский маршрут выйдет первый из двух грузопассажирских паромов «Адмирал Невельской».

По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, уже начиная с весны текущего года на морской маршрут между Сахалином и Курильскими островами выйдет новейший грузопассажирский паром «Адмирал Невельской». Судно является первым из двух паромов, предназначенных специально для работы на курильском маршруте. Строительством занимаются корабелы Невского судостроительно-судоремонтного завода. Известно, что «Адмирал Невельской» уже прошел все ходовые испытания и к концу марта прибудет на Сахалин.

Новый паром представляет собой судно повышенного ледового класса. Он может работать в автономном режиме в течение длительного периода времени и в любое время года. Вместимость парома составляет до 146 человек, разработчики предусмотрели на судне каюты для одного или двух пассажиров, четырехместные каюты для тех, кто путешествует с детьми, а также специализированные каюты для маломобильных пассажиров и людей с ограниченными возможностями.

При этом, как сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Сахалинской области, построен и второй паром, предназначенный для работы на курильском маршруте. Это грузопассажирский паром «Павел Леонов». В настоящее время судно ожидает прохождения необходимых испытаний, после чего паром отправится на Дальний Восток и станет третьим судном курсирующим между Сахалином и Курилами, после уже работающего на маршруте теплохода «Игорь Фархутдинов» и парома «Адмирал Невельской», который приступит к работе в апреле - мае текущего года.



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