Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами
Морское сообщение между Сахалином и Курилами является крайне важным как для местных жителей, так и для развития экономик регионов. В настоящее время по маршруту курсирует всего один паром, но с началом весны ситуация переменится. На курильский маршрут выйдет первый из двух грузопассажирских паромов «Адмирал Невельской».
Новый паром представляет собой судно повышенного ледового класса. Он может работать в автономном режиме в течение длительного периода времени и в любое время года. Вместимость парома составляет до 146 человек, разработчики предусмотрели на судне каюты для одного или двух пассажиров, четырехместные каюты для тех, кто путешествует с детьми, а также специализированные каюты для маломобильных пассажиров и людей с ограниченными возможностями.
При этом, как сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Сахалинской области, построен и второй паром, предназначенный для работы на курильском маршруте. Это грузопассажирский паром «Павел Леонов». В настоящее время судно ожидает прохождения необходимых испытаний, после чего паром отправится на Дальний Восток и станет третьим судном курсирующим между Сахалином и Курилами, после уже работающего на маршруте теплохода «Игорь Фархутдинов» и парома «Адмирал Невельской», который приступит к работе в апреле - мае текущего года.
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