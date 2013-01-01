Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
На 2021 год власти Чеченской Республики запланировали проведение работ по восстановлению лесов в рамках исполнения национального проекта «Экология». В регионе будет высажено порядка 750 га, а уход за существующими лесонасаждениями планируется выполнить на территории превышающей 1600 га.
Также, на площади, превышающей 1600 га, планируется провести необходимые работы по уходу за существующими лесными культурами, включая вырубку старых и больных деревьев, которая будет проведена на площади порядка 420 га, и уход за молодыми насаждениями на территории превышающей 200 га.
Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Итон Мизаев, слова которого приводит пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики, проведение всех необходимых работ начнется с открытием весеннего лесокультурного сезона во второй половине марта. Министр отметил, что в регионе уже подготовлены почвы и посадочный материал для начала работ.
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