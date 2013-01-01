Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике



На 2021 год власти Чеченской Республики запланировали проведение работ по восстановлению лесов в рамках исполнения национального проекта «Экология». В регионе будет высажено порядка 750 га, а уход за существующими лесонасаждениями планируется выполнить на территории превышающей 1600 га.

В рамках исполнения федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» власти Чеченской Республики запланировали восстановление лесных насаждений на территории порядка 749 га. Из них на площади более 40 га будут проведены работы по искусственному восстановлению лесов, под естественное восстановление лесных насаждений отведено 600 га, под комбинированное восстановление леса выделено 75 га, причем на 4 га работы будут выполнены силами арендаторов.

Также, на площади, превышающей 1600 га, планируется провести необходимые работы по уходу за существующими лесными культурами, включая вырубку старых и больных деревьев, которая будет проведена на площади порядка 420 га, и уход за молодыми насаждениями на территории превышающей 200 га.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Итон Мизаев, слова которого приводит пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики, проведение всех необходимых работ начнется с открытием весеннего лесокультурного сезона во второй половине марта. Министр отметил, что в регионе уже подготовлены почвы и посадочный материал для начала работ.