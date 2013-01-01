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ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство

Янв 25
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе в Ярославской области появилась новая программа гастрономического туризма - «Углич - маленькая Швейцария», в рамках которой можно продегустировать угличский шоколад, ремесленные сыры и особую «Угличскую» минеральную воду. В Бурятии появился новый Центр культурного развития, а в Красноярском крае запустили первое в Сибири производство активированного угля, изготавливаемого из древесных отходов.

1. В Краснодарском крае активно развивают аквафермерство

2. В Крыму продолжается реставрация единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры комплекса «Ханский дворец»

3. Вохомский сырный завод в Костромской области модернизировал производство

4. Нестандартная котельная работает в Липецкой области

5. Новая программа гастрономического туризма стала доступна в Ярославской области

6. Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине

7. В Амурской области строят артезианский водозабор

8. В Бурятии откроют еще один Центр культурного развития

9. Томский НИИ разработал и запатентовал новую конструкцию силового гибкого шахтного кабеля

10. Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов заработало в Красноярском крае

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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