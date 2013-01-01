ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе в Ярославской области появилась новая программа гастрономического туризма - «Углич - маленькая Швейцария», в рамках которой можно продегустировать угличский шоколад, ремесленные сыры и особую «Угличскую» минеральную воду. В Бурятии появился новый Центр культурного развития, а в Красноярском крае запустили первое в Сибири производство активированного угля, изготавливаемого из древесных отходов.
1. В Краснодарском крае активно развивают аквафермерство
2. В Крыму продолжается реставрация единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры комплекса «Ханский дворец»
3. Вохомский сырный завод в Костромской области модернизировал производство
4. Нестандартная котельная работает в Липецкой области
5. Новая программа гастрономического туризма стала доступна в Ярославской области
6. Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине
7. В Амурской области строят артезианский водозабор
8. В Бурятии откроют еще один Центр культурного развития
9. Томский НИИ разработал и запатентовал новую конструкцию силового гибкого шахтного кабеля
10. Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов заработало в Красноярском крае
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|24 Янв:
|16 Янв:
|15 Янв:
|14 Янв:
|13 Янв:
|5 Янв:
|22 Янв:
|22 Янв:
|22 Янв:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий