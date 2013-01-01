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Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае

Янв 22
Красноярский край Сибирский федеральный округ
Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае


Компания, расположенная в Красноярском крае, закупила новое оборудование для переработки отходов от обработки древесины в активированный уголь. После запуска производства предприятие станет первой компанией в Сибири, которая получает активированный уголь из древесных отходов.

Глубокая переработка древесины является важным направлением развития лесного хозяйства. Важное значение в решении данного вопроса в Красноярском крае придают как экономической, так и экологической составляющим. Особое внимание переработке древесных отходов уделяют в Канске. На созданный в 2020 году в районе полигон по сбору отходов лесной промышленности, отходы свозят 33 отраслевых предприятия. Поэтому на полигоне планируется установить специальное оборудование для переработки свозимого горбыля в щепу, что позволит значительно снизить объемы отходов переработки древесины.

Тем не менее в регионе есть и другие перерабатывающие отходы предприятия. Недавно красноярская компания «Гудвин» закупила новое оборудование для переработки древесных отходов в активированный уголь. После запуска производства, компания станет первым в Сибири предприятием, которое выпускает в качестве готовой продукции активированный уголь, используя для его производства отходы обработки древесины.

Причем, согласно данным Министерства лесного хозяйства Красноярского края, размещенным на официальном портале региона, переработкой древесины занимаются и другие предприятия. Так, компания ИП Симонова специализируется на производстве пеллет. Древесные гранулы, выпускаемые предприятием, поступают не только на рынки Красноярского края, но и других регионов Сибири. А ООО «Ледник» закупило новое оборудование для изготовления мебельной продукции, которое будут введено в эксплуатацию в самое ближайшее время.



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