Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае
Компания, расположенная в Красноярском крае, закупила новое оборудование для переработки отходов от обработки древесины в активированный уголь. После запуска производства предприятие станет первой компанией в Сибири, которая получает активированный уголь из древесных отходов.
Тем не менее в регионе есть и другие перерабатывающие отходы предприятия. Недавно красноярская компания «Гудвин» закупила новое оборудование для переработки древесных отходов в активированный уголь. После запуска производства, компания станет первым в Сибири предприятием, которое выпускает в качестве готовой продукции активированный уголь, используя для его производства отходы обработки древесины.
Причем, согласно данным Министерства лесного хозяйства Красноярского края, размещенным на официальном портале региона, переработкой древесины занимаются и другие предприятия. Так, компания ИП Симонова специализируется на производстве пеллет. Древесные гранулы, выпускаемые предприятием, поступают не только на рынки Красноярского края, но и других регионов Сибири. А ООО «Ледник» закупило новое оборудование для изготовления мебельной продукции, которое будут введено в эксплуатацию в самое ближайшее время.
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