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Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство

Янв 18
Краснодарский край Южный федеральный округ
Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство


Аквафермерство является одной из перспективных отраслей рыбоводства, поэтому в Краснодарском крае планируют приступить к развитию именно данного вида выращивания рыбы и других обитателей моря. Особое внимание будет уделено финансовому стимулированию частных фермерских хозяйств и выводу производства рыбной продукции в крае на экспортный уровень.

Власти Краснодарского края приняли решение о начале работы по стимулированию развития аквафермерства в регионе. Такое поручение Министерству сельского хозяйства края, по информации пресс-службы администрации Краснодарского края, дал вице-губернатор Андрей Коробка. Специалисты разработают необходимые меры по обеспечению финансирования отрасли в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам вице-губернатора, аквафермерство является одной из самые перспективных отраслей рыбоводства, а частные фермерские хозяйства, начавшие заниматься выращиванием рыбы и других морских обитателей, имеют высокие шансы со временем увеличить производство и превратиться в крупнейшие фермы региона.

В прошлом году производство товарной продукции рыбоводства в крае превысило 21 тыс. тонн. Большая часть продукции, 20,4 тыс. тонн, составляют такие виды рыб, как карп, толстолобик и белый амур. Тем не менее в регионе выращивают и более экзотические виды, например, австралийских раков, производство которого в 2020 году достигло 7 тонн, а также мидий, устриц, форель и рыб осетровых пород.



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