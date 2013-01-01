Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец»
В настоящее время в Крыму проходят реставрационные работы единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры дворцового комплекса XVI-XVIII вв «Ханский дворец». Это уникальный культурный объект является одним из самых популярных памятников архитектуры в Крыму. За 2020 год Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, в который входит дворцовый комплекс, посетило порядка 450 тыс. человек.
Дворцовый комплекс «Ханский дворец» включает 16 объектов, 9 из которых в настоящий момент находятся на реставрации. Археологи относят дворцовый ансамбль к XVI-XVIII вв, знаменитый памятник культуры является единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры. Поэтому, во время проведения работ особое внимание уделяется сохранению исторического облика сооружений, входящих в комплекс, восстановлению в первозданном виде элементов убранства и декора, а также необходимости органично вписать современный музейный функционал, который обеспечит комфортное пребывание гостей и позволит работникам проводить выставочную, экскурсионную, культурную и научную работу.
Как сообщила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, это первая масштабная реставрация архитектурного памятника. На проведение всех необходимых восстановительных работ будет выделено порядка 2 млрд рублей.
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