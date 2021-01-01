Вохомский сырный завод модернизировал производство
Основной производитель сыра в Костромской области - Вохомский сырный завод - провел крупную модернизацию. Это позволило заводу более чем на 11% увеличить производство продукции, половину которой составляет популярный у россиян сыр «Малыш».
Вохомский сырный завод выпускает более четвери всего объема производимых в Костромской области сыров. Общий объем изготовленных заводом разных видов сыров в 2020 году превысил 1206 т, что превышает показатели 2019 года на 122 т или 11%. В прошлом году завод выпустил 554 т популярного у российских потребителей сыра «Малыш», порядка 108 т сыра «Малыш» с пажитником и грецким орехом, 241 т «Российского» сыра и 223 т сыра «Костромского». Всего же, 13 предприятий и частных сыроваров, занимающихся производством сыра в области, произвели 4270 т продукции.
По данным пресс-службы губернатора Костромской области, из областного бюджета на проведение работ по модернизации производства Вохомского завода, который является крупнейшим производителем сыра в регионе, выделено более 23 млн рублей.
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