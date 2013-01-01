Нестандартная котельная работает в Липецкой области
На территории Липецкой области работает нестандартная котельная, которая в качестве топлива использует неликвидный лес. Котельная произведена в Австрии. Одним из серьезных преимуществ данной системы является то, что она может использовать древесину, оставшуюся после проведения вырубок.
По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, который осмотрел необычную котельную, австрийская система имеет несколько преимуществ: котельная проста в обращении, эффективна в работе и имеет удобную конструкцию, которую легко собирать и разбирать. Такая система отопления не требует вложения серьезных денежных сумм, может обеспечить теплом территорию в 20 тыс. кв. м., позволяет снизить затраты на приобретение топлива, а из-за быстрой и простой сборки пригодна к использованию в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, котельная использует ту древесину, которую в настоящее время сжигают в лесу, так как она не находит другого применения.
Губернатор выразил уверенность в том, что такие котельные могут работать в городах и селах районов с большой площадью лесов. Глава области пообещал, что специалисты обязательно просчитают экономическую выгоду от использования данной системы и при получении положительных результатов будет рассмотрена возможность использования нестандартных систем отопления в регионе.
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