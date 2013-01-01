Нестандартная котельная работает в Липецкой области



На территории Липецкой области работает нестандартная котельная, которая в качестве топлива использует неликвидный лес. Котельная произведена в Австрии. Одним из серьезных преимуществ данной системы является то, что она может использовать древесину, оставшуюся после проведения вырубок.

Одно из крупных фермерских хозяйств, расположенное в Добринском районе Липецкой области, отапливается нестандартной котельной. Система австрийского производства использует в качестве топлива неликвидный лес, а именно ту древесину, которая остается после проведения санитарных вырубок и вырубок организованных в рамках противопожарных мероприятий.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, который осмотрел необычную котельную, австрийская система имеет несколько преимуществ: котельная проста в обращении, эффективна в работе и имеет удобную конструкцию, которую легко собирать и разбирать. Такая система отопления не требует вложения серьезных денежных сумм, может обеспечить теплом территорию в 20 тыс. кв. м., позволяет снизить затраты на приобретение топлива, а из-за быстрой и простой сборки пригодна к использованию в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, котельная использует ту древесину, которую в настоящее время сжигают в лесу, так как она не находит другого применения.

Губернатор выразил уверенность в том, что такие котельные могут работать в городах и селах районов с большой площадью лесов. Глава области пообещал, что специалисты обязательно просчитают экономическую выгоду от использования данной системы и при получении положительных результатов будет рассмотрена возможность использования нестандартных систем отопления в регионе.