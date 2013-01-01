Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине
Еще одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция построена на Сахалине, это вторая стационарная топливная площадка региона, где жители могут заправить свои транспортные средства природным газом.
По информации пресс-службы Губернатора Сахалинской области, размещенной на официальном сайте, новая газозаправочная станция представляет собой своеобразный завод по производству топлива. Природный газ, добываемый сахалинскими компаниями, поступает на станцию, очищается и осушается, после чего компримируется и раздается автомобилистам.
Власти планируют открыть еще несколько газонаполнительных компрессорных станций. Так, к концу года заработает новая газозаправочная станция в Тымовском, объем которой составит 3,7 млн кубометров природного газа в год, а в следующем году заправляться газом смогут жители Анивского района. Модульные мини-заправки будут построены в Охе и Ногликах. Не забывают в регионе и о передвижных заправщиках. В настоящее время автомобильный газовый заправщик работает в Корсаковском районе, а в ближайшее время заправочные машины появятся и в Невельске, Поронайске, Тымовском, Холмске, Долинске и Аниве.
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