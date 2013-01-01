Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине



Еще одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция построена на Сахалине, это вторая стационарная топливная площадка региона, где жители могут заправить свои транспортные средства природным газом.

Все больше жителей Сахалина переходят на использование газа в качестве топлива для своих транспортных средств. Начиная с 2016 года количество автомобилей, работающих на газовом топливе, увеличилось с 64 до 1450 машин. Поэтому власти региона стараются обеспечить своих граждан возможностью заправлять свои автомобили природным газом. В южной части областного центра региона начала работу вторая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция общей мощностью 6,7 млн кубических метров природного газа в год и возможностью обслужить около 300 автомобилей за сутки.

По информации пресс-службы Губернатора Сахалинской области, размещенной на официальном сайте, новая газозаправочная станция представляет собой своеобразный завод по производству топлива. Природный газ, добываемый сахалинскими компаниями, поступает на станцию, очищается и осушается, после чего компримируется и раздается автомобилистам.

Власти планируют открыть еще несколько газонаполнительных компрессорных станций. Так, к концу года заработает новая газозаправочная станция в Тымовском, объем которой составит 3,7 млн кубометров природного газа в год, а в следующем году заправляться газом смогут жители Анивского района. Модульные мини-заправки будут построены в Охе и Ногликах. Не забывают в регионе и о передвижных заправщиках. В настоящее время автомобильный газовый заправщик работает в Корсаковском районе, а в ближайшее время заправочные машины появятся и в Невельске, Поронайске, Тымовском, Холмске, Долинске и Аниве.