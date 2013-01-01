Томский НИИ запатентовал новую разработку



Специалисты Томского НИИ, совместно с технологами АО «Сибкабель», разработали новую конструкцию силового гибкого шахтного кабеля, предназначенного для горнорудной отрасли. Новый продукт может выдержать большую разрывную нагрузку, а срок эксплуатации кабеля увеличился до 2 раз по сравнению с аналогами.

Томский научно-исследовательский кабельный институт (АО «НИКИ г. Томск») запатентовал свою новую разработку - силовой гибкий шахтный кабель, который предназначен для использования в горнорудной отрасли. Новый продукт томские специалисты разрабатывали совместно с технологами из АО «Сибкабель». На создание кабеля у специалистов ушло около 5 месяцев. В настоящее время Томский НИИ получил патент на новую разработку.

Согласно данным, опубликованным на официальном интернет-портале Администрации Томской области, новый силовой гибкий шахтный кабель предназначен для горнорудной промышленности. Специалистам удалось значительно усовершенствовать эксплуатационные характеристики продукта. Так, по сравнению с аналогичными товарами, представленными на рынке, новый кабель может выдержать до 2 раз большую разрывную нагрузку, а срок эксплуатации нового усовершенствованного кабеля увеличился в 1,5-2 раза.