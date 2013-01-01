Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор
Скоро жители села Константиновка получат чистую питьевую воду. Власти региона строят артезианский водозабор, который будет питать водопроводную систему району обеспечивая жителям доступ к качественной воде.
По данным пресс-службы Правительства Амурской области, проект по строительству артезианского водозабора предполагает объединить два старых сельских водопровода, обеспечив жителей района и его социально-значимые объекты качественной чистой питьевой водой. Для этой цели будут пробурены основные и резервные скважины, со сроком эксплуатации более 50 лет. Реализация проекта займет четыре года.
Артезианские воды представляют собой напорные подземные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород и располагающиеся между водоупорными слоями. Чаще всего встречаются в пределах определенных геологических структур, таких, как впадины, мульды и т.д. и образуют артезианские бассейны. Глубина залегания артезианских вод варьируется от 100 до 1000 метров.
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