Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор



Скоро жители села Константиновка получат чистую питьевую воду. Власти региона строят артезианский водозабор, который будет питать водопроводную систему району обеспечивая жителям доступ к качественной воде.

В селе Константиновка Амурской области ведутся работы по строительству артезианского водозабора. В настоящее время, на территории размеченной в прошлом году зоны санитарной охраны водозабора, ведется бурение поисково-оценочной скважины для изучения недр. В ближайшее время планируется пробурить скважину, глубина которой составит порядка 300 метров, осуществить мониторинг состояния грунтовых вод, произвести экспериментальную откачку воды и провести другие необходимые работы, по завершению которых будет составлена проектно-сметная документация на строительство объекта.

По данным пресс-службы Правительства Амурской области, проект по строительству артезианского водозабора предполагает объединить два старых сельских водопровода, обеспечив жителей района и его социально-значимые объекты качественной чистой питьевой водой. Для этой цели будут пробурены основные и резервные скважины, со сроком эксплуатации более 50 лет. Реализация проекта займет четыре года.

Артезианские воды представляют собой напорные подземные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород и располагающиеся между водоупорными слоями. Чаще всего встречаются в пределах определенных геологических структур, таких, как впадины, мульды и т.д. и образуют артезианские бассейны. Глубина залегания артезианских вод варьируется от 100 до 1000 метров.