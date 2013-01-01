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Центр культурного развития будет открыт в Бурятии

Янв 22
Республика Бурятия Сибирский федеральный округ
Центр культурного развития будет открыт в Бурятии


Завершается строительство нового Центра культурного развития в поселке Саган-Нур Бурятии. Жители поселка смогут посетить Центр, который включает современный кинозал, библиотеку и специально оборудованные комнаты для проведения занятий различных секций.

В конце февраля жители поселка Саган-Нур Мухоршибирского района в Бурятии получат новый Центр культурного развития. Строители завершили все положенный ремонтные работы и, в настоящее время, оборудуют помещения Центра современной техникой и необходимой мебелью.

Центр занимает площадь в 2100 кв. м. В здании расположены современный зрительный зал, вмещающий 200 человек, проекторную, кафетерий, гардеробную зону, гримерную комнату, библиотеку, специально оборудованные помещения для занятия творчеством, зал для хореографических занятий, офисы, душевые и раздевалки, а также технические и служебные помещения.

При этом, как сообщается на официальном сайте Республики Бурятия, на строительство нового культурного учреждения было выделено 173 млн рублей в рамках программы президентской «дальневосточной» субсидии. Планируется, что Центр будут посещать не только жители поселка Саган-Нур, который расширяется за счет строительства нового жилья, но и жители соседних населенных пунктов Никольск, Хонхолой, Тугнуй, Кусоты.



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