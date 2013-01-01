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«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

Янв 20
Ярославская область Центральный федеральный округ
«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области


В городе Углич Ярославской области разработана новая экскурсионная программа гастрономического туризма «Углич – маленькая Швейцария». В рамках программы гости и жители города смогут познакомиться с историей сырного завода города, первого в России научного центра, разработавшего почти все сорта российского сыра и питание для космонавтов, а также продегустировать угличский шоколад, ремесленные сыры и особую «Угличскую» минеральную воду.

Власти Ярославской области включились в развитие гастрономического туризма. В рамках развития данного направления туристической деятельности, в городе Углич появилась новая экскурсия «Углич – маленькая Швейцария». В программу мероприятия входит дегустация крафтового шоколада, приготовленного угличскими шоколатье, ремесленных сыров, а также «Угличской» минеральной воды.

Участники новой экскурсионной программы узнают о создании сыроваренного завода города, познакомятся с историей единственного в России Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия, эксперты которого не только создали более 90% всех российских сортов сыра, но и принимали непосредственное участие в разработке первых продуктов питания, поставляемых космонавтам. Также экскурсоводы расскажут о пользе и уникальных свойствах особой «Угличской» минеральной лечебно-столовой воды, которая не раз отмечена наградами за качество.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте органов государственной власти Ярославской области, регион активно развивает направление гастрономического туризма. Об этом заявил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, по словам которого гастротуризм является одним из "современных трендов" туристической отрасли.



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