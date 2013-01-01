ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России наглядно продемонстрировали возможности эффективного использования природных и человеческих ресурсов.
В Арктике и в Сибири не только начали промышленную эксплуатацию одного из крупнейших в стране и в мире нефтегазовых месторождений, но и применили новейшие разработки российских ученых для мониторинга состояния нефтепроводов и поиска запасов нефти.
В российских компаниях сделали новые шаги в виртуальную реальность и нашли способ использовать ее для решения реальных задач по обеспечению безопасности атомных электростанций и воздушных пассажирских перевозок.
В регионах запущено несколько импортозамещающих производств, которые позволят создавать в России маленькие, но ключевые звенья для развития станкостроения и электронной промышленности.
- В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
- В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
- В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест
- В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
- В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
- В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
- В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
- В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
- В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
- В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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