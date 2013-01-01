ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России наглядно продемонстрировали возможности эффективного использования природных и человеческих ресурсов.

В Арктике и в Сибири не только начали промышленную эксплуатацию одного из крупнейших в стране и в мире нефтегазовых месторождений, но и применили новейшие разработки российских ученых для мониторинга состояния нефтепроводов и поиска запасов нефти.

В российских компаниях сделали новые шаги в виртуальную реальность и нашли способ использовать ее для решения реальных задач по обеспечению безопасности атомных электростанций и воздушных пассажирских перевозок.

В регионах запущено несколько импортозамещающих производств, которые позволят создавать в России маленькие, но ключевые звенья для развития станкостроения и электронной промышленности.

В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»