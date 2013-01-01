В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2



На ССК «Звезда» заложен киль первого в российском судостроении судна такого большого размера, с такой высокой ледопроходимостью, маневренностью и грузовместимостью. Финансирование строительства осуществляет ВЭБ.РФ

Пилотное судно длиной 300 м, шириной 48,8 м, грузовместимостью 172,6 тыс куб. м. строится по заказу «Совкомфлота». Заказчиком строительства остальных 14 газовозов проекта «Арктик СПГ» станет созданная Совкомфлотом» и НОВАТЭКом компания «СМАРТ СПГ».

Как сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот», новые суда обеспечат круглогодичную транспортировку СПГ по Северному морскому пути, в том числе его восточному сектору.

Газовозы строятся под наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС) совместно с Bureau Veritas (BV), в дальнейшем будут ходить под российским флагом и эксплуатироваться по долгосрочным тайм-черным контрактам. Готовые суда усиленного ледового класса Arc7. планируется поставить заказчикам в период с 2023 по 2025 годы.

В состав газового флота СКФ входит 16 судов, еще 19 газовозов находятся в стадии строительства.

В портфель размещенных на ССК «Звезда» судостроительных заказов «Совкомфлота» входят 15 газовозов и пять танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов – всего два десятка судов суммарным дедвейтом 1,86 млн тонн и общей стоимостью 410 млрд рублей.