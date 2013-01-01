В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
В создание установки низкотемпературной изомеризации Penex на территории Кстовского НПЗ компания Лукойл инвестировала 12 млрд рублей. На новом комплексе лёгкая бензиновая фракция будет перерабатываться в высокооктановый компонент товарного бензина.
Запустив новую установку на Кстовском НПЗ, Лукойл в полном объеме и в заявленный срок выполнил условия четырёхстороннего соглашения с ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом.
Как сообщает пресс-центр «ЛУКОЙЛ», установка изомеризации включает в себя систему гидроочистки фракции НК-85°С, колонны деизопентанизации и разделения углеводородных фракций и ряд других объектов. Новый комплекс позволит перерабатывать 800 тыс. тонн сырья в год и увеличить на 400 тыс. тонн в год производство товарных бензинов.
С 2016 года Россия полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-5. Создавая новые перерабатывающие мощности, Лукойл наращивает производство высокооктановых бензинов, обеспечивая российских потребителей качественным автомобильным топливом.
В Нижегородской области сегодня завершается реализация еще одного крупного инвестиционного проекта Лукойла - строительство комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ. Комплекс планируется запустить осенью этого года. В результате производство дизельного топлива Евро-5 на этом предприятии увеличится на 0,7 млн тонн в год, выход светлых нефтепродуктов вырастет до 74 процентов, а глубина переработки нефти достигнет 97 процентов.
При этом Лукойл продолжит в партнерстве с администрацией Нижегородской области реализовывать программы в сфере здравоохранения, культуры, благоустройства.
|11 Июн:
|8 Июн:
|20 Май:
|17 Июн:
|15 Июн:
|9 Июн:
|19 Июн:
|19 Июн:
|19 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий