В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти



В создание установки низкотемпературной изомеризации Penex на территории Кстовского НПЗ компания Лукойл инвестировала 12 млрд рублей. На новом комплексе лёгкая бензиновая фракция будет перерабатываться в высокооктановый компонент товарного бензина.

Запустив новую установку на Кстовском НПЗ, Лукойл в полном объеме и в заявленный срок выполнил условия четырёхстороннего соглашения с ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом.

Как сообщает пресс-центр «ЛУКОЙЛ», установка изомеризации включает в себя систему гидроочистки фракции НК-85°С, колонны деизопентанизации и разделения углеводородных фракций и ряд других объектов. Новый комплекс позволит перерабатывать 800 тыс. тонн сырья в год и увеличить на 400 тыс. тонн в год производство товарных бензинов.

С 2016 года Россия полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-5. Создавая новые перерабатывающие мощности, Лукойл наращивает производство высокооктановых бензинов, обеспечивая российских потребителей качественным автомобильным топливом.

В Нижегородской области сегодня завершается реализация еще одного крупного инвестиционного проекта Лукойла - строительство комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ. Комплекс планируется запустить осенью этого года. В результате производство дизельного топлива Евро-5 на этом предприятии увеличится на 0,7 млн тонн в год, выход светлых нефтепродуктов вырастет до 74 процентов, а глубина переработки нефти достигнет 97 процентов.

При этом Лукойл продолжит в партнерстве с администрацией Нижегородской области реализовывать программы в сфере здравоохранения, культуры, благоустройства.