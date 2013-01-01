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В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов

Июн 18
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский федеральный округ
В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов


Мобильная лаборатория, которая позволяет контролировать техническое состояние трубопроводов и объектов наземной инфраструктуры, введена в эксплуатацию компанией «Конданефть» работающей в Ханты-Мансийском автономном округе.

Компания, которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», уже второй год реализует цикл мероприятий, направленных на повышение надежности трубопроводного транспорта. Создание новой лаборатории – один из ключевых этапов этой работы.

Как сообщает пресс-центр «Роснефти», мониторинг технического состояния нефтепроводов проводится с помощью ультразвукового, магнитного, вихретокового и радиографического методов. Новый лабораторный комплекс позволяет проводить диагностику объектов, не прерывая производственные процессы добычи и транспортировки нефти.

Планируется, что внедрение мобильной дефектоскопии позволит обеспечить безаварийную работу промышленных объектов в дочерних компаниях и структурных подразделениях «Роснефти». И тем самым выполнить одну из ключевых задач стратегии «Роснефть-2022» - повышение уровня промышленной и экологической безопасности.



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