В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение



Церемония старта промышленной добычи углеводородов на уникальном месторождении с геологическими запасами около 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа, прошла в формате телемоста между нефтепромыслом на Ямале и Центром цифровой трансформации «Цифергауз» в Санкт-Петербурге. В этот проект «Газпром нефть» инвестирует до 2030 года свыше 150 млрд рублей.

Формат запуска был выбран не случайно - инфраструктура нефтегазодобывающего промысла на Тазовском нефтегазовом месторождении создавалась в период пандемии, так что многое здесь делалось дистанционно.

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто еще в 1962 году. Но его освоение пришлось отложить до то поры, пока не были созданы новые технологии, позволяющие извлечь огромные запасы, которые залегают в нефтяной оторочке. Для того, чтобы пробурить скважины сверхтонком пласте высотой около 8 метров, требуется высокотехнологичное скважинное оборудование и ювелирная точность специалистов. Для разработки залежей используются многозабойные и многоствольные скважины с протяженностью горизонтального участка более двух километров. Скважины Тазовского НГКМ считаются одними самых сложных в мировой практике.

Для того чтобы сохранить темп и график работ при освоении месторождения в сложных условиях пандемии, «Газпром нефть» использовала инновационные подходы и технологии - цифровой «двойник» месторождения и BIM-моделирование при строительстве, дроны и воздушно-лазерное сканирование – при приемке работ. Применялись российские разработкив области искусственного интеллекта, больших данных и роботизации. А блочно-модульный подход позволил существенно сократить объемы капитального строительства и вдвое - сроки обустройства инфраструктуры промысла.

Как сообщает пресс-центр «Газпром нефти», эта инфраструктура включает в себя нефтяные и газовые скважины, установки подготовки нефти и газа, нефте- и газопроводы, газотурбинную электростанцию, приемо-сдаточный пункт, жилой комплекс для сотрудников. В перспективе ежегодный уровень добычи на этом промысле достигнет 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд м3 газа.

По мнению руководства «Газпром нефть», запуск Тазовского открывает новую страницу в истории нефтегазодобычи в Заполярье.

Тазовское месторождение - это центр нового добывающего кластера «Газпром нефти в Надым-Пур-Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В состав кластера в Арктикеходят Меретояхинское и Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. Геологические запасы всех этих активов составляют около 1,1 млрд тонн нефти и 492 млрд м3 газа.

Развитие масштабного добывающего кластера в этом регионе, обеспечит дополнительный импульс к развитию всей нефтегазовой отрасли страны и экономики ЯНАО