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В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе

Июн 18
Красноярский край Сибирский федеральный округ
В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе


Новая система дополнительной подготовки пилотов и бортпроводников внедрена авиакомпанией «Нордстар». Разработанная специалистами Tengo Interactive VR-платформа позволяет использовать для обучения технологии, которые ранее применялись только в компьютерных играх.

Разработчики смоделировали в виртуальной реальности салон самолета Boeing 737-800, сделав динамичными все его элемент, обеспечив звук и спецэффекты. У пользователя возникает полное ощущение реальности происходящего, в том числе при использовании виртуальной кислородной маски или дымозащитного капюшона. И это позволяет на практике отрабатывать сценарии, которые ранее изучались лишь теоретически.

Для внедрения VR-платформы авиакомпания  закупила современное  оборудование - высокопроизводительные компьютеры с мониторами в разрешении 4K, комплекты очков виртуальной реальности и дополнительные периферийные устройства.

Система включает в себя несколько обучающих блоков, которые позволяют летному персоналу отрабатывать нештатные ситуации - разгерметизации салона, аварийной посадки, эвакуации пассажиров и другие. На каждом этапе обучения определяются результаты и предоставляется возможность поработать над ошибками.

Как сообщается на сайте «Нордстар», VR-платформа будет применяться для дополнительной подготовки летного персонала – на этапе первоначального обучения, при переподготовке для работы на суднах судна Boeing, для ежегодной аварийно-спасательной подготовки.

Новая технология освобождает сотрудников авиакомпании от привязки к авиационно-учебному центру или воздушному судну. А применяя мобильную версию VR-платформы, тренинги можно проводить в любое время, в любом месте и задавая любые условия полета.

Федеральное агентство воздушного транспорта в ближайшей перспективе планирует интеграцию виртуальной реальности в авиацию повсеместно применять в авиации технологий  виртуально реальности, чтобы повысить уровень подготовки экипажей и обеспечить безопасность полетов.

 

 

 



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