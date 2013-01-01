В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
Новая система дополнительной подготовки пилотов и бортпроводников внедрена авиакомпанией «Нордстар». Разработанная специалистами Tengo Interactive VR-платформа позволяет использовать для обучения технологии, которые ранее применялись только в компьютерных играх.
Разработчики смоделировали в виртуальной реальности салон самолета Boeing 737-800, сделав динамичными все его элемент, обеспечив звук и спецэффекты. У пользователя возникает полное ощущение реальности происходящего, в том числе при использовании виртуальной кислородной маски или дымозащитного капюшона. И это позволяет на практике отрабатывать сценарии, которые ранее изучались лишь теоретически.
Для внедрения VR-платформы авиакомпания закупила современное оборудование - высокопроизводительные компьютеры с мониторами в разрешении 4K, комплекты очков виртуальной реальности и дополнительные периферийные устройства.
Система включает в себя несколько обучающих блоков, которые позволяют летному персоналу отрабатывать нештатные ситуации - разгерметизации салона, аварийной посадки, эвакуации пассажиров и другие. На каждом этапе обучения определяются результаты и предоставляется возможность поработать над ошибками.
Как сообщается на сайте «Нордстар», VR-платформа будет применяться для дополнительной подготовки летного персонала – на этапе первоначального обучения, при переподготовке для работы на суднах судна Boeing, для ежегодной аварийно-спасательной подготовки.
Новая технология освобождает сотрудников авиакомпании от привязки к авиационно-учебному центру или воздушному судну. А применяя мобильную версию VR-платформы, тренинги можно проводить в любое время, в любом месте и задавая любые условия полета.
Федеральное агентство воздушного транспорта в ближайшей перспективе планирует интеграцию виртуальной реальности в авиацию повсеместно применять в авиации технологий виртуально реальности, чтобы повысить уровень подготовки экипажей и обеспечить безопасность полетов.
|11 Июн:
|25 Май:
|18 Май:
|16 Июн:
|10 Июн:
|9 Июн:
|18 Июн:
|17 Июн:
|17 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий