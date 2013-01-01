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В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест

Июн 16
Тверская область Центральный федеральный округ
В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест


По заказу «Росэнергоатома» впервые создан программно-аппаратный комплекс (ПАК), который работает на российском оборудовании и отечественном программном обеспечении, разработанном группами компаний Astra Linux и Delta Solutions. Он обеспечивает быстрый и безопасный удаленный доступ к рабочему месту из любой точки мира.

Новый ПАК успешно прошел испытания в ЦОД «Калининский», который спроектирован и построен «с нуля» учетом требований Tier III. Этот крупнейший в России Центр обработки данных расположен в охраняемой беспилотной зоне рядом с Калининской АЭС в Тверской области и обеспечивается электропитанием непосредственно от этой атомной электростанции.

«Калининский» стал первым в сети высокозащищенных ЦОД, которые работают на площадках, созданных российскими атомщиками на территории страны и за ее пределами, и соединены высокоскоростными каналами связи в единую инфраструктуру.

Сегодня «Росэнергоатом», следуя мировому тренду виртуализации рабочих мест, на этой площадке реализует крупнейший в стране проект перевода инфраструктуры на отечественные цифровые решения.

Эффективное сотрудничество «Росэнергоатома», под управлением которого работают все российские АЭС, с производителями оборудования и разработчиками ПО - компаниями Astra Linux и Delta Solution, обеспечило создание отечественного программно-аппаратного комплекса, который ни в чем не уступает зарубежным аналогам.

Как сообщает пресс-центр «Росатома», результаты тестирования разработанного российскими компаниями решения показали, что оно функционирует стабильно и корректно. Сейчас мощности ПАК позволяют организовать конфигурацию для одновременной работы одной тысячи пользователей, а в ближайшем будущем количество пользователей одного комплекса увеличится в десять раз.

Созданный по заказу «Росэнергоатома» ПАК – это  «коробочное решение», которое может быть интегрировано в любой ЦОД на территории России и стран СНГ. Внедренный в ЦОД «Калининский» программно-аппаратный  комплекс предназначен для пользователей центрального аппарата концерна. В перспективе «Росэнергоатом» планирует  перевести на виртуальные рабочие места всех сотрудников своих предприятий, за исключением оперативного персонала АЭС.

Суть виртуального рабочего места в том, что персональный компьютер со всеми приложениями переводится в виртуальное состояние, так что его пользователь перестает быть привязанным к конкретному «железу» и может получить удаленный доступ к рабочему месту из любой точки мира.

Виртуальные рабочие места имеют целый ряд преимуществ по сравнению с обычными рабочими местами в офисе и на производстве. Быстрее и проще обеспечивается техническая поддержка, ведь IT-администраторы решают все проблемы удаленно. Но самое главное, обеспечивается более высокий уровень информационной безопасности, ведь все данные хранятся не на жестком диске ПК, а в дата-центре, защита которого на несколько порядков выше. Разработчики ПАК планируют дополнить его российской системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup.

 



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