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В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

Июн 15
Пензенская область Приволжский федеральный округ
В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов


Выпуск импортозамещающей продукции, необходимой для работы токарных станков, наладил новый резидент территории опережающего развития «Заречный».

Проект создания нового производства на площадке ТОСЭР в Пензенской области реализован в рамках соглашения между компаниями «Атом-ТОР» и «Титан-инструмент».

Как сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт», запуск производства токарных патронов стал знаковым событием для российского машиностроения, поскольку до сих пор этот важнейший элемент оснастки токарных станков приходилось закупать за рубежом.

На первом этапе будет обеспечен выпуск 360 патронов год, а по мере развития сотрудничество с крупнейшими станкостроительными заводами России объем производства планируется существенно увеличить.Также планируется наладить выпуск кулачков комплектующих деталей токарных патронов.

Опыт работы в сфере механической обработки металлов позволяет специалистам «Титан-инструмент» обеспечить производство продукта, соответствующего мировым стандартам.

Оптимизация производительности труда, использование современного высокоточного оборудования с низким  уровнем энергопотребления, а также налоговые льготы, которые предоставляются резидентам ТОСЭР, позволят снизить себестоимость и обеспечить оптимальную для российских станкостроителей цену токарных патронов.



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