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В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти

Июн 16
Томская область Сибирский федеральный округ
В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти


Исследователи Томского политехнического университета усовершенствовали созданный ими два года назад томограф, который сканирует и реконструирует объемные изображения образцов пород, способен находить микродефекты во внутренней структуре сложного объекта.

Томограф создавался для нефтегазовой отрасли. Он способен сканировать образцы породы из низкопроницаемых пластов в поиске запасов углеводородов. Но его можно оптимизировать под задачи энергетики, атомной и других отраслей.

Как сообщает пресс-центр ТПУ, над проектом работали специалисты из трех подразделений Томского политехнического университета — Инженерной школы природных ресурсов, Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Центра Heriot-Watt в ТПУ. совместно с ООО «ЭнДиТи Тулс», Они  актуализировали  программное обеспечение для сканирования и реконструкции объемных изображений.

«Просвечивая» керн рентгеновским излучением томограф создает трехмерную модель его внутренней структуры, позволяя изучить  строение породы, ее ключевые особенности, проверить на наличие  или отсутствие углеводородов.

Разработчики ТПУ вместе со специалистами «Газпром нефти» апробировали методики увеличения контраста рентгеновской микротомографии. Эти технологии  необходимы для того, чтобы увеличить объемы добываемой нефти из низкопроницаемых пластов, то есть тех трудноизвлекаемых запасов, которые имеются на месторождениях в арктической зоне.

Программное обеспечение томографа можно оптимизировать таким образом, что он будет сканировать тепловыделяющие элементы в атомных станциях, изучая распределение топлива в ТВЭЛ.

Все это дает возможность проводить исследования в цифровом виде, сократив время и затраты на лабораторные исследования.

 



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