В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды



На предприятии компании «Викамед Текнолоджиз» в Гаврилов-Яме завершился первый этап реконструкции. В обновленных цехах более чем в два раза будет увеличен выпуск хирургических халатов, а объем производства столь востребованных в период пандемии масок доведен до 38,7 млн штук в год.

В ходе модернизации, в которую вложено 22 млн рублей, было отремонтировано здание цеха, полностью обновлены инженерные коммуникации и парк оборудования.

В цеху установлены ультразвуковые тактовые и швейные машины, смонтирована линия по упаковке изделий. Кроме того модернизированы линии по производству медицинских колпаков и бахил. Новое оборудование позволит увеличить производство медицинских халатов из нетканых материалов с 1,5 до 2,5 млн штук в год. Кроме того, компания продолжит обеспечивать жителей Ярославской области и других регионов средствами индивидуальной защиты органов дыхания, наращивая производство масок.

Поскольку реконструкцию произвели по технологии «чистое помещение» и добились полного соответствия производства международным стандартам, то у предприятия «Викамед Текнолоджиз» появились новые возможности наладить экспортные поставки, а внутри страны нарастить поставки своей продукции в государственные и частные медучреждения, на предприятия промышленности и общепита.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области, после завершения первого этапа реконструкции на предприятии создано более 70 рабочих мест. К 2024 году количество рабочих мест будет увеличено до 174, поскольку в рамках программы развития «Викамед Текнолоджиз» на предприятии в Гаврилов-Яме будут расширять производственные площадки, запускать собственного производство нетканых материалов, проводить полную роботизация отдельных производственных участков.

Компания планирует открыть в Ярославской области кадровый инженерный центр и расширить благотворительные программы, в рамках которых сегодня на территории региона оказывается поддержка медучреждениям и помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.